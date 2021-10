Bayern-Coach Julian Nagelsmann fordert Ballon d’Or für einen seiner Spieler

Im Gegensatz zum Vorjahr, als die Vergabe des Ballon d’Or wegen Corona ausgesetzt wurde, wird die prestigeträchtige Trophäe in diesem Jahr wieder vergeben. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat eine klare Meinung, an wen sie gehen sollte.

Für den 34-Jährigen ist klar, dass der Sieger Robert Lewandowski heissen muss. Der 33-jährige Pole jagt bei den Bayern die Rekorde weiterhin reihenweise. In der letzten Saison gelangen ihm sagenhafte 41 Bundesliga-Treffer. In einem Interview mit der “Abendzeitung” sagt Nagelsmann über den Topstürmer: “Den Ballon d’Or hätte er verdient. Und in meinen Augen muss er die Auszeichnung auch gewinnen, da er in den letzten drei Jahren so unglaublich konstant wie im Grunde kein anderer gespielt hat.”

Vergeben wird der Ballon d’Or am 29. November in Paris. Ungeachtet dessen traut Nagelsmann seinem Torjäger noch viele Jahre auf Topniveau zu: “Wenn sein Körper so bleibt, ist noch lange nicht Schluss. Er ist extrem dynamisch, hat keine Verletzungen, er kann viel trainieren: Ich traue ihm auf jeden Fall zu, dass er noch einige Jahre auf Top-Top-Niveau spielt – auch deshalb, weil er alles in seinem Leben danach ausrichtet, in einer Top-Verfassung zu sein.”

psc 14 Oktober, 2021 11:49