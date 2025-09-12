Der FC Bayern enthüllt die Statue von Franz Beckenbauer

Der FC Bayern hat die Statue von Klublegende Franz Beckenbauer am Freitag offiziell enthüllt.

Das Werk steht direkt vor der Allianz Arena und würdigt den vielleicht grössten deutschen Fussballer aller Zeiten. Beckenbauer war beim FC Bayern Spieler, Trainer, Vorstandsboss und auch Ehrenpräsident. Am Donnerstag hätte er seinen 80. Geburtstag gefeiert. Mit der Statue vor dem Stadion wird ihm posthum eine eine grosse Ehre zuteil. Dem "Kaiser", der im Januar 2024 verstorben ist, wird ein Denkmal gesetzt.

Der amtierende Bayern-Präsident Herbert Hainer und Beckenbauers Witwe Heidi enthüllten das Kunstwerk. "Heute hier zu stehen, die Statue zu enthüllen und zu sehen, wie viele Menschen hierhergekommen sind, ist ein bewegender Moment", sagte Hainer: "Ich war in den letzten Jahren mit Franz Beckenbauer sehr gut befreundet. Wir vermissen ihn alle - nicht nur als Fussballer, sondern vor allem als Mensch."

