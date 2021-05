Bayern-Goalie Christian Früchtl könnte nach Österreich wechseln

Goalie Christian Früchtl wird nach Beendigung seiner Leihe beim 1. FC Nürnberg zum Saisonende erst einmal zum FC Bayern zurückkehren. Die Reise des 21-Jährigen könnte anschliessend in Österreich weitergehen.

Laut “Sky” gibt es Interesse aus der österreichischen Bundesliga. Von welchem Verein ist bisher nicht bekannt. Früchtl hofft nach schwierigen Jahren endlich auf regelmässige Einsätze. In Nürnberg kam er in dieser Saison hinter Stammgoalie Christian Mathenia zu keinem einzigen Einsatz. Auch beim FC Bayern würde er in der kommenden Saison wohl kaum zu Spielen kommen.

psc 21 Mai, 2021 09:12