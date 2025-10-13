Bayern-Leihgabe Daniel Peretz befeuert Spekulationen um HSV-Abgang

Der israelische Keeper Daniel Peretz befeuert bei seinem Aufenthalt bei der Nationalmannschaft, dass er den Hamburger SV vorzeitig verlassen wird.

Der Bayern-Keeper ist eigentlich für die gesamte Saison an den HSV ausgeliehen. Dort ist er hinter Daniel Heuer Fernandes jedoch nur die Nummer 2, was den 25-Jährigen enttäuscht. Gegenüber "Sport 5" sagt Peretz jetzt: "Die Dinge, die gerade passieren, sind nicht unter meiner Kontrolle. Ich bin verantwortlich für mein eigenes Verhalten und Benehmen. Ich kämpfe gegen die Situation."

Der Torhüter deutet an, dass es andere Abmachungen gab: "Es ist offensichtlich, dass ich enttäuscht bin, dass ich in Hamburg nicht spiele. Ich hatte nicht angenommen, dass ich nicht zum Einsatz komme. Es war eigentlich klar, dass ich spielen werde."

Schliesslich wird Peretz sehr direkt: "Vielleicht gibt es ja eine Veränderung im Januar. Denn ich will unbedingt spielen."

psc 13 Oktober, 2025 10:20