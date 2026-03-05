SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
"Freut mich natürlich"

Bayern-Profi Pavlovic antwortet auf Nagelsmann-Ansage zur WM

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 März, 2026 16:03
Bayern-Profi Pavlovic antwortet auf Nagelsmann-Ansage zur WM

Der deutsche Nationaltrainer Julian Nagelsmann hat in dieser Woche in einem Interview mit dem «kicker» im Hinblick auf die WM im Sommer offensiv über verschiedene Personalien gesprochen. Bayern-Profi Aleksandar Pavlovic, der auch angesprochen wurde, reagiert nun.

Nagelsmann betonte, dass der 21-jährige Mittelfeldprofi ein äusserst sicherer Wert sei: «Pavlo ist superkonstant, spielt fast immer das gleiche Niveau. Er spielt immer den gleichen Stiefel. Das klingt negativ, ist aber sehr positiv gemeint.» Genau diese Konstanz und Zuverlässigkeit schätzt der Bundestrainer offensichtlich. Dies freut Pavlovic, wie er nun gegenüber «Sky» betont: «Es freut mich natürlich, dass Julian Nagelsmann so positiv über mich spricht. Es motiviert mich, genauso weiterzumachen, noch besser zu spielen, Gas zu geben und zu zeigen, was ich draufhabe.»

Der Youngster kann sich grosse Chancen auf ein WM-Aufgebot ausrechnen. Er kämpft um eine Nomination für die Startelf. Im Mittelfeldzentrum wird er sich wohl neben Leon Goretzka vor allem mit Felix Nmecha duellieren, wie Nagelsmann bestätigt: «Einer von beiden hat auf jeden Fall gute Chancen, zu spielen.»

Ein klaren Hinweis könnten die Testspiele Ende März gegen die Schweiz (27.3) und Ghana (30.3) liefern.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Nach Gespräch mit Kompany

Nicolas Jackson hat den Bayern-Traum noch nicht aufgegeben

5.03.2026 - 17:57
Atalanta lehnte ab

Die Bayern erzielten letzten Sommer eine Einigung mit Ademola Lookman

5.03.2026 - 17:11
"Freut mich natürlich"

Bayern-Profi Pavlovic antwortet auf Nagelsmann-Ansage zur WM

5.03.2026 - 16:03
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub

5.03.2026 - 14:30
Bei den Bayern

Harry Kane gegen Gladbach nicht dabei, Manuel Neuer dafür schon

5.03.2026 - 11:12
Fördervertrag für Cardozo

Der FC Bayern verlängert mit einem seiner grössten Talente

4.03.2026 - 16:10
Klare Einschätzung

So stehen die Bayern zum Liverpool-Interesse an Michael Olise

3.03.2026 - 16:43
Wieder einmal

Der FC Bayern befasst sich mit der Personalie Victor Osimhen

3.03.2026 - 15:50
Freie Auswahl

Für Nicolas Jackson stehen die Interessenten Schlange

3.03.2026 - 15:39
Thema Vertragsverlängerung

Der FC Bayern hat die Gespräche mit Harry Kane begonnen

3.03.2026 - 10:22