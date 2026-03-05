Bayern-Profi Pavlovic antwortet auf Nagelsmann-Ansage zur WM

Der deutsche Nationaltrainer Julian Nagelsmann hat in dieser Woche in einem Interview mit dem «kicker» im Hinblick auf die WM im Sommer offensiv über verschiedene Personalien gesprochen. Bayern-Profi Aleksandar Pavlovic, der auch angesprochen wurde, reagiert nun.

Nagelsmann betonte, dass der 21-jährige Mittelfeldprofi ein äusserst sicherer Wert sei: «Pavlo ist superkonstant, spielt fast immer das gleiche Niveau. Er spielt immer den gleichen Stiefel. Das klingt negativ, ist aber sehr positiv gemeint.» Genau diese Konstanz und Zuverlässigkeit schätzt der Bundestrainer offensichtlich. Dies freut Pavlovic, wie er nun gegenüber «Sky» betont: «Es freut mich natürlich, dass Julian Nagelsmann so positiv über mich spricht. Es motiviert mich, genauso weiterzumachen, noch besser zu spielen, Gas zu geben und zu zeigen, was ich draufhabe.»

Der Youngster kann sich grosse Chancen auf ein WM-Aufgebot ausrechnen. Er kämpft um eine Nomination für die Startelf. Im Mittelfeldzentrum wird er sich wohl neben Leon Goretzka vor allem mit Felix Nmecha duellieren, wie Nagelsmann bestätigt: «Einer von beiden hat auf jeden Fall gute Chancen, zu spielen.»

Ein klaren Hinweis könnten die Testspiele Ende März gegen die Schweiz (27.3) und Ghana (30.3) liefern.