Bayern-Profi Ivan Perisic hat nur ein Ziel

Der Transferpoker um Ivan Perisic ist in vollem Gange: Der FC Bayern und Inter Mailand feilschen um die Ablöse. Der Kroate hat dabei nur ein Ziel.

Der 31-Jährige will unbedingt in München bleiben. Dort hat er sich in seinem Jahr als Leihspieler hervorragend eingelebt. Seine Wichtigkeit auf dem Platz untermauerte er zuletzt einmal mehr, war er beim 2:1-Sieg im Pokal gegen Eintracht Frankfurt doch Torschütze und auch einer der besten Spieler auf dem Platz. Laut “Sport 1” will Ivan Perisic unbedingt beim deutschen Rekordmeister bleiben.

Die Kaufoption in Höhe von 20 Mio. Euro wurde nicht aktiviert. Allerdings wollen die Münchner den Flügelstürmer sehr wohl behalten, einfach zu einem niedrigeren Preis. Es wird erwartet, dass sich die beiden Klubs, die freundschaftlich verbunden sind, letztlich finden werden. Laut “Fussballtransfers” könnte sich die Ablöse am Ende zwischen 10 und 15 Mio. Euro bewegen.

ManUtd und Tottenham aus der Premier League sollen ebenfalls Interesse am Vize-Weltmeister signalisieren. Die beiden Vereine geniessen beim Angreifer derzeit aber nicht erste Priorität.

psc 12 Juni, 2020 11:47