Fix: Bayern-Profi Batista Meier wechselt in die zweite Liga

Stürmer Oliver Batista Meier verabschiedet sich vom FC Bayern und wechselt in die 2. Bundesliga.

Der 20-Jährige kam bislang in der zweiten Mannschaft der Münchner in der Regionalliga zum Einsatz. Den Sprung zu den Profis schaffte er bislang nicht. Nun wechselt Batista Meier in die 2. Bundesliga zu Dynamo Dresden. Dort unterzeichnet der Angreifer einen Vertrag bis 2025. “Über meinen Wechsel zu Dynamo Dresden und in die 2. Bundesliga bin ich sehr froh. Diese Chance gehe ich mit grossem Ehrgeiz und viel Vorfreude an, bei der SGD möchte ich meine nächsten Schritte im Profifussball machen. Ich bin schon sehr gespannt auf die ersten Trainingseinheiten und meine neuen Teamkollegen. Auch habe ich viel über die besondere Kulisse bei den Spielen in Dresden gehört und hoffe, dass die Fans bald wieder im Stadion dabei sein dürfen”, sagt der Youngster zu seinem Wechsel.

In der zweiten Mannschaft des FC Bayern erzielte der Offensivspieler in dieser Saison in 24 Einsätzen zwölf Tore und acht Assists.

Die SG Dynamo Dresden hat Oliver #BatistaMeier verpflichtet. Der Offensivspieler wechselt vom FC Bayern München mit sofortiger Wirkung zur SGD und unterzeichnete einen Vertrag bis 2025. ✍️ Herzlich willkommen in Elbflorenz, Oli! 🙌 👉 https://t.co/Pfwz8CYyJh #sgd1953 pic.twitter.com/nkBl8FOgWf — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) January 3, 2022

psc 3 Januar, 2022 13:40