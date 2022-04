Bayern-Rückkehr? Nübel: “Im Moment ist es für mich gar kein Thema”

Alexander Nübel ist noch bis 2023 vom FC Bayern an die AS Monaco verliehen. Der Torhüter hat sich nun zu seiner Zukunft geäussert.

Der FC Bayern würde die Option besitzen, Alexander Nübel bereits im Sommer zurückzuholen, spätestens dann aber 2023. Abhängig wird eine Rückkehr nach München jedoch auch von der Zukunft Manuel Neuers sein.

Nübel nun zu “Bild” bezüglich einer etwaigen Rückkehr zum FC Bayern: “Im Moment ist es für mich gar kein Thema.” Und weiter: “Wenn Manuel Neuer da ist, wird er spielen. Und ich glaube nicht, dass ich dann in der Zeit noch mal zu Bayern zurückkomme.” Neuer ist beim deutschen Rekordmeister noch im Besitz eines bis 2023 gültigen Vertrags, wobei dieser in Kürze verlängert werden könnte, wie Klubboss Oliver Kahn am Sonntag beim “Sport1-Doppelpass” verriet.

adk 17 April, 2022 17:05