Bayern-Star Kingsley Coman verfolgt Premier League-Pläne

Flügelstürmer Kingsley Coman läuft inzwischen seit fast vier Jahren für den FC Bayern auf. Die Münchner möchten den bis 2023 gültigen Vertrag mit dem 24-jährigen Weltmeister gerne vorzeitig verlängern. Dieser könnte aber andere Pläne verfolgen.

Bislang ist es zwischen den Parteien noch zu keinen konkreten Gesprächen hinsichtlich einer Vertragsverlängerung gekommen. Und offenbar denkt Coman an einen nächsten Karriereschritt. Im Sommer sei kein Wechsel geplant, doch langfristig wolle der Franzose in die Premier League, heisst es bei “Sky Sports”. Deshalb ist nicht ausgeschlossen, dass der pfeilschnelle Stürmer in einem Jahr einen Weggang aus München plant.

psc 19 Februar, 2021 09:57