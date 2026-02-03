Bayern-Verteidiger Josip Stanisic hat sich erneut ernsthaft verletzt

Der kroatische Abwehrspieler Josip Stanisic fehlt dem FC Bayern wohl erneut für längere Zeit.

Laut «Bild» hat der 25-Jährige das Training am Dienstag vorzeitig abgebrochen. Vieles deutet auf eine gravierende Verletzung hin. Noch ist aber unklar, wie lange Stanisic tatsächlich fehlen wird.

Geschehen ist die Blessur bei einem Zweikampf mit Jonathan Tah, der den Teamkollegen am rechten Fuss getroffen hatte. Stanisic wurde daraufhin behandelt und setzte die Einheit zunächst fort. Nach wenigen Minuten begab er sich allerdings in die Katakomben und klagte laut «tz» auch über Schmerzen am Knie.

Stanisic musste in dieser Saison wegen einer Innenbandverletzung und einer Kapselbandverletzung im Sprunggelenk bereits mehrfach pausieren.