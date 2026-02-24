Berater Struth bestätigt Bayern-Bemühungen um Nagelsmann-Rückkehr

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Februar, 2026 13:57
Berater Volker Struth bestätigt in einem Podcast öffentlich, dass sich der FC Bayern im Frühjahr 2024 um eine Rückkehr von Julian Nagelsmann bemüht hatte.

Der Agent wurde damals von Sportvorstand Max Eberl und später auch Ex-Präsident Uli Hoeness kontaktiert. Die Münchner wollten Nagelsmann, der im März 2023 von den damaligen Verantwortlichen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic entlassen und durch Thomas Tuchel ersetzt wurde, wiederum als dessen Nachfolger zurückholen. «Ich hatte es in den Eiern und wusste, dass sie noch mal kommen würden – und so war es auch. Max hat mich angerufen und daraufhin haben Sascha Breese und ich uns mit ihm und Jan-Christian Dreesen in München getroffen», sagt Struth im Podcast «Phrasenmäher».

Nagelsmann war allerdings nie bereit für die Rückkehr, zumal er sich mit Deutschland auf die Heim-EM vorbereitete und die Spiele gerade positiv verliefen. «Julian war nie dabei, hatte uns auch gebeten, da ganz sensibel mit umzugehen. Im März gab es Länderspiele in Frankreich (2:0) und gegen Holland (2:1), die optimal liefen. Die Stimmung vor der Heim-EM nahm langsam richtig Fahrt auf. Dass man überhaupt Gespräche führt, hätte schon eine Gefahr für die EM werden können. Das war am Ende auch ein ganz entscheidender Grund, warum Julian das nicht gemacht hat – zumal der Stachel auch noch ein bisschen tief sass», führt Struth aus.

Auch ein Versuch von Uli Hoeness verlief aus Bayern-Sicht erfolglos. Struth dazu: «Er rief mich an und sagte, dass die Trennung von Julian nicht bayern-like gelaufen sei und er es begrüssen würde, wenn Julian wieder Trainer wird.»

Dazu kam es bekanntlich nicht. Nagelsmann blieb beim DFB und verlängerte dort letztlich sogar bis zur EM 2028.

