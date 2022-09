Reizt Christopher Nkunku ein Wechsel zu den Bayern? Das sagt er

Der französische Nationalspieler Christopher Nkunku hat seinen Vertrag bei RB Leipzig erst im Sommer dieses Jahres bis 2026 verlängert. Dass er diesen Kontrakt tatsächlich erfüllen wird, gilt aber als unwahrscheinlich. Unter anderem soll er beim FC Bayern bereits hoch in der Gunst stehen. Nun wird der 24-Jährige auf die entsprechenden Gerüchte angesprochen.

Nkunku betonte in der Vergangenheit, dass er sich in Leipzig sehr wohl fühlt und tut dies weiterhin. RB habe ihm im Sommer «das Gefühl gegeben, wichtig zu sein», hält der Topstürmer in der «Sport Bild» fest. Zudem habe ihm der der Verein in der vergangenen Transferperiode rasch klargemacht, dass ein Abgang nicht infrage komme. Dies habe er so auch akzeptiert. Was im kommenden Sommer geschieht, lässt Nkunku offen – weil er es schlicht noch nicht weiss: «Keiner kann sagen, was irgendwann passiert. Jetzt schon zu sagen, ich bin im Juli dort oder dort, ist ein bisschen verrückt.» Immerhin hat der Angreifer aber ein Lob für den FC Bayern übrig, insbesondere die Verpflichtung von Sadio Mané erachtet er als wertvoll: «Bayern ist ein grosser Verein und sollte solche Spieler holen. Sie tun der Bundesliga gut.»

Nicht zu vergessen ist, dass Nkunku in Leipzig bereits während zwei Jahren mit Julian Nagelsmann zusammenarbeitete. Der jetzige Bayern-Coach habe ihn seit seinem Wechsel nach München bislang allerdings noch nie angerufen.

psc 22 September, 2022 19:13