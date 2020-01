Das sagt Oliver Kahn bei seinem 1. Auftritt als Bayern-Vorstand

Der neue Bayern-Vorstand Oliver Kahn hatte am Dienstag auf einer Pressekonferenz seinen ersten Auftritt in der neuen Funktion. Neben einer allgemeinen Zielsetzung äusserte sich der Ex-Goalie auch zum bevorstehenden Wechsel von Schalke-Goalie Alexander Nübel nach München.

Aus Vereinssicht sei der Nübel-Transfer laut Kahn ein sehr guter Schritt gewesen. “Wir alle wissen ja, was Alexander Nübel für ein Talent ist. Es ist eine sehr, sehr kluge, strategische Entscheidung. Wenn er zu haben ist, müssen wir so einen Torhüter verpflichten. Er ist bereit, sich hintenan zu stellen. Neuer war an unzähligen Titeln beteiligt. Das Schöne ist ja, dass man erst mal ganz entspannt zugehen kann. Man kann mit den beteiligten Personen sprechen. Es geht erst mal darum, dass die volle Konzentration auf der Rückrunde liegt”, so Oliver Kahn.

Aus Spielersicht scheint der Bayern-Vorstand hingegen gewisse Zweifel zu hegen, schliesslich steht mit Manuel Neuer bei den Bayern weiterhin eine unumstrittene Figur zwischen den Pfosten: “Alexander Nübel muss seinen eigenen Weg gehen. Er sieht sich in einigen Jahren als absolute Nummer eins. Er ist aber auch bereit, von einem Welttorhüter wie Manuel Neuer zu lernen. Es ist ein sehr mutiger Schritt, aber seinen Weg gilt es zu akzeptieren.”

Kahn hat seine Aufgabe in München aufgenommen. Der 50-Jährige hat klare Vorstellungen, was die nächsten Jahre angeht: “Hochklassiger Weltklasse-Fussball und den Anspruch zu haben in allen Bereichen die Eins zu sein, das schwebt mir und uns allen vor. Das ist der Anspruch des FC Bayern.”

Bei der Zielerreichung spielt Kahn ab sofort eine wichtige Rolle. In Kürze wird er ins Trainingslager nach Katar reisen und sich dort auch bei den Spielern vorstellen.

psc 7 Januar, 2020 12:15