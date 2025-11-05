Dayot Upamecano hat sich für anderen Klub entschieden

Der FC Bayern zieht bei seinen Bemühungen um eine Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano auf Kosten eines anderen Vereins angeblich den Kürzeren.

Nach Angaben von "Foot Mercato" hat sich der 27-jährige Franzose mit Real Madrid mündlich auf eine Zusammenarbeit ab kommender Saison verständigt. Demnach wird Upamecano die Bayern ablösefrei verlassen und nach Spanien wechseln.

Die Königlichen haben den Innenverteidiger zum absoluten Wunschkandidaten auserkoren. In der Defensive wird es bei den Blancos im Sommer zu einigen Veränderungen kommen. David Alaba und möglicherweise auch Antonio Rüdiger könnten den Verein verlassen. Upamecano ist für die Nachfolge noch vor Ibrahima Konaté von Liverpool erste Wahl.

Offenbar wurde mit dem Franzosen nun ein Durchbruch erzielt. Zuletzt hiess es, dass dieser mit dem vorgelegten Vertragsangebot aus München nicht zufrieden sei. Daraus hat er nun angeblich die Konsequenzen gezogen.

Noch am Wochenende legte Bayern-Präsident Herbert Hainer dem Verteidiger eine Verlängerung bei den Bayern nahe. Ob diese das Rennen um den Nationalspieler nun tatsächlich verloren haben, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen.

Peter Schneiter 5 November, 2025 17:52