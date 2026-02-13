Es ist soweit: Dayot Upamecano hat seine Unterschrift gesetzt

Der FC Bayern macht die Vertragsverlängerung mit Abwehrspieler Dayot Upamecano am Freitagmittag offiziell.

Der 27-jährge Franzose unterzeichnet bei den Münchnern einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2030. Upamecano setzt seine Reise beim deutschen Rekordmeister, die er 2021 angetreten hat, somit fort. Er steigt zu den absoluten Topverdienern auf kassiert künftig bis zu 20 Mio. Euro. Teil des Deals ist Berichten zufolge auch eine Ausstiegsklausel, die bereits ab 2027 greift. Sie soll bei 65 Mio. Euro liegen. Der Abwehrspieler hält sich damit für die Zukunft alle Optionen offen.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl ist glücklich über die Verlängerung: «Dayot Upamecano ist eine weitere zentrale Figur unserer Mannschaft, mit der wir verlängern konnten. Ein Kader braucht Ankerpunkte: Mit Dayot setzen wir den nächsten. Oft lautet die Frage nicht, wen man holt – sondern wen man entwickelt: Dayot ist beim FC Bayern zum internationalen Spitzenspieler gereift, wir freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg.»

Upamecano selbst sagt: «Ich bin sehr glücklich, beim FC Bayern zu bleiben und in diesem Team weiterspielen zu können: Wir haben eine tolle Mannschaft und einen tollen Trainer, und gemeinsam haben wir große Ziele. Es geht immer um Mentalität im Leben – ich gebe alles für meine Mitspieler, in jedem Training, möchte jedes Spiel zu Null spielen und mit dem FC Bayern so viele Titel wie möglich gewinnen.»