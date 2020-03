Denis Zakaria spricht über Wechselgerüchte

Der Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria hat mit seinen konstant starken Leistungen bei Gladbach das Interesse absoluter Topklubs geweckt. Jetzt spricht der 23-Jährige darüber.

Unter anderem werfen der FC Bayern und die Premier League-Topklubs Manchester United, Arsenal und Liverpool ein Auge auf den zweikampfstarken Mittelfeldprofi. Dies registriert Zakaria natürlich – und es freut ihn auch, wie er der “Sport Bild” erzählt: “Das empfinde ich als Ansporn und gibt mir Kraft, mich weiter zu verbessern. Es zeigt, dass ich gute Leistungen abliefere, wenn sich andere Vereine mit mir beschäftigen. Ich konzentriere mich aber nur auf Borussia. Wir können in dieser Saison Grosses erreichen.”

Der Youngster ist vorderhand bis 2022 an seinen aktuellen Klub gebunden. Derzeit soll er sich nicht wirklich mit Wechselgedanken herumschlagen. Dies könnte sich im Sommer ändern, falls Gladbach die Champions League verpasst, zumal Zakaria sein Jahressalär von gegenwärtig rund 2,5 Mio. Euro bei einem Wechsel vervielfachen könnte. Sollte der Einzug in die Königsklasse hingegen gelingen, könnte Zakaria mindestens eine weitere Saison bei Gladbach anhängen. Er fühlt sich da rundum wohl, wie er betont: “Ich habe seit dem ersten Tag hier hart an mir gearbeitet, der Verein hat mir in meiner Entwicklung sehr geholfen. Es war die absolut richtige Entscheidung, nach Gladbach zu gehen.”

psc 4 März, 2020 11:18