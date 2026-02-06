Der FC Bayern gibt bei Harry Kane Entwarnung

Nachdem Torjäger Harry Kane in dieser Woche krankheitsbedingt bislang fehlte, nahm er am Freitag bei den Bayern wieder am Mannschaftstraining teil.

Damit kann Entwarnung gegeben werden: Der 32-jährige Engländer ist beim Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntagabend wohl dabei. Ob er auch über 90 Minuten spielen wird, ist jedoch fraglich. Kane wäre als Fixstarter im Sturmzentrum gesetzt – wenn er bei 100 Prozent ist.

Verzichten muss Trainer Vincent Kompany dafür voraussichtlich auf Kapitän und Keeper Manuel Neuer. Dieser ist nun nämlich seinerseits erkrankt.

Wieder im Training sind die zuletzt verletzten Aussenverteidiger Raphaël Guerreiro und Konrad Laimer.