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Die Details zum Angebot von Milan für Leon Goretzka sind durchgesickert

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 März, 2026 11:59
Die Details zum Angebot von Milan für Leon Goretzka sind durchgesickert

Milan gehört zu den vielen Klubs, die sich um die Dienste von Mittelfeldspieler Leon Goretzka bemühen. Nun sind Details zum Angebot der Rossoneri durchgesickert.

Die Mailänder möchten Goretzka laut «Gazzetta dello Sport» mit einem Vertrag bis 2029 ausstatten. Dem 31-jährigen Mittelfeldprofi würde ein Jahressalär von rund 5 Mio. Euro winken.

Goretzka steht vor der Qual der Wahl: Viele Klubs, auch aus Spanien und aus der Premier League, bekunden Interesse an ihm. Zum Ende der vergangenen Transferperiode im Winter haben er und die Bayern kommuniziert, dass sich die Wege nach dieser Saison trennen.

Vorerst fokussiert sich der Spielmacher noch voll und ganz auf die Aufgabe beim deutschen Rekordmeister, wie er betont. Eine rasche Entscheidung zu seiner Zukunft wird es deshalb nicht geben.

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