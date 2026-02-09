SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Manko ausgemacht

Die Bayern haben ihr Urteil über Fisnik Asllani gefällt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 Februar, 2026 15:11
Die Bayern haben ihr Urteil über Fisnik Asllani gefällt

Hoffenheims Stürmer Fisnik Asllani wird beim FC Bayern seit geraumer Zeit als Transferkandidat für den Sommer gehandelt. Tatsächlich geniesst die Personalie aber offenbar nicht höchste Priorität.


Laut «kicker» ist ein Transfer des kosovarischen Nationalspielers nach München eher unwahrscheinlich. Der deutsche Rekordmeister hat beim Tempo des Stürmers gewisse Mankos ausgemacht. Der Topspeed liegt gemäss aktuellen Messwerten bei maximal 31,8 km/h. Dies scheint den Bayern nicht gut genug zu sein, auch wenn Asllani ansonsten in vielen Bereichen sehr gut ist.

Vorerst steht der Angreifer bei Hoffenheim bis 2029 unter Vertrag. Ein Wechsel im kommenden Sommer gilt aber weiterhin als ziemlich sicher – wenn auch möglicherweise nicht nach München. Unter anderem hat sich auch schon der FC Barcelona nach dem Stürmer erkundigt.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Manko ausgemacht

Die Bayern haben ihr Urteil über Fisnik Asllani gefällt

9.02.2026 - 15:11
Bis 2030

Upamecano vor langfristiger Verlängerung beim FC Bayern

9.02.2026 - 09:17
Grosse Nachfrage

Zukunft von Leon Goretzka offen: Klubs bringen sich in Stellung

8.02.2026 - 14:28
Max Eberl spricht

FC Bayern nimmt Stellung zu Gerüchten um HSV-Star Luka Vuskovic

7.02.2026 - 15:23
Gehts noch mal weiter?

FC Bayern legt Manuel Neuer neuen Vertrag vor

7.02.2026 - 10:29
Wieder im Training

Der FC Bayern gibt bei Harry Kane Entwarnung

6.02.2026 - 16:11
Marktwert explodiert

Die Bayern fordern bei Lennart Karl bereits dreistellige Millionensumme

6.02.2026 - 13:14
Bisseck im Fokus

Die Bayern-Defensive soll weiter verstärkt werden – mit Inter-Verteidiger

6.02.2026 - 09:51
Wechsel im Sommer

Der neue Klub von Bayern-Profi Raphaël Guerreiro könnte feststehen

6.02.2026 - 09:17
Rückkehr zum Ex-Klub

Perfekt: Bayern-Verteidiger Sacha Boey kehrt zu Ex-Klub zurück

5.02.2026 - 17:50