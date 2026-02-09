Die Bayern haben ihr Urteil über Fisnik Asllani gefällt

Hoffenheims Stürmer Fisnik Asllani wird beim FC Bayern seit geraumer Zeit als Transferkandidat für den Sommer gehandelt. Tatsächlich geniesst die Personalie aber offenbar nicht höchste Priorität.



Laut «kicker» ist ein Transfer des kosovarischen Nationalspielers nach München eher unwahrscheinlich. Der deutsche Rekordmeister hat beim Tempo des Stürmers gewisse Mankos ausgemacht. Der Topspeed liegt gemäss aktuellen Messwerten bei maximal 31,8 km/h. Dies scheint den Bayern nicht gut genug zu sein, auch wenn Asllani ansonsten in vielen Bereichen sehr gut ist.

Vorerst steht der Angreifer bei Hoffenheim bis 2029 unter Vertrag. Ein Wechsel im kommenden Sommer gilt aber weiterhin als ziemlich sicher – wenn auch möglicherweise nicht nach München. Unter anderem hat sich auch schon der FC Barcelona nach dem Stürmer erkundigt.