Die Bayern mischen bei Bruno Fernandes auch mit

Nachdem Bruno Fernandes einen Wechsel nach Saudi-Arabien bislang weiterhin verweigert und bei Manchester United bleibt, beschäftigt sich auch der FC Bayern mit der Personalie.

Der deutsche Rekordmeister könnte laut "teamTalk" im kommenden Sommer ein Angebot für den portugiesischen Spielmacher abgeben. Fernandes steht in Manchester noch bis 2027 unter Vertrag. Ein vorzeitiger Abgang ist nicht gänzlich ausgeschlossen, ManUtd soll dann allerdings 45 Mio. Euro Ablöse für den 31-jährigen Nationalspieler fordern.

Ein "Problem" aus Münchner Sicht könnte auch das Gehalt des Mittelfeldprofis sein: In Manchester soll Fernandes jährlich rund 20 Mio. Euro kassieren. Ein solches Gehalt würden die Bayern wohl nicht bieten.

Bis zu einem allfälligen Wechsel des Freistoss-Spezialisten sind also noch einige Hürden aus dem Weg zu räumen.

psc 13 Oktober, 2025 11:08