Abschied weiterhin möglich

Ein Klub bereitet ein äusserst lukratives Angebot für Harry Kane vor

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 Februar, 2026 09:16
Rund um Bayern-Torjäger Harry Kane gibt es nach wie vor Spekulationen um einen möglichen Bayern-Abschied.

Zunächst war die Rede davon, dass die vorhandene Ausstiegsklausel in Höhe von 60 bis 70 Mio. Euro bis zum Transferschluss Ende Januar bzw. Anfang Februar hätte gezogen werden müssen. Dem ist aber offenbar nicht ganz so. Laut «kicker» besteht hierfür noch bis Ende Februar Zeit. Und tatsächlich soll sich mindestens ein Verein konkret um Harry Kane bemühen. Es soll ein Klub aus Saudi-Arabien sein. Dieser soll dem englischen Nationalmannschaftskapitän ein äusserst lukratives Angebot unterbreiten.

Ob der Verein damit Chancen hat, ist allerdings fraglich. Kane fühlt sich in München mit seiner Familie sehr wohl. Es soll Gespräche über eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus geben. Ein Saudi-Wechsel scheint einzig aus finanziellen Gründen attraktiv. Wenn überhaupt würde der Engländer wohl eher auf die Insel zurückkehren.

Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
