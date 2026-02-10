Ein Klub bereitet ein äusserst lukratives Angebot für Harry Kane vor

Rund um Bayern-Torjäger Harry Kane gibt es nach wie vor Spekulationen um einen möglichen Bayern-Abschied.

Zunächst war die Rede davon, dass die vorhandene Ausstiegsklausel in Höhe von 60 bis 70 Mio. Euro bis zum Transferschluss Ende Januar bzw. Anfang Februar hätte gezogen werden müssen. Dem ist aber offenbar nicht ganz so. Laut «kicker» besteht hierfür noch bis Ende Februar Zeit. Und tatsächlich soll sich mindestens ein Verein konkret um Harry Kane bemühen. Es soll ein Klub aus Saudi-Arabien sein. Dieser soll dem englischen Nationalmannschaftskapitän ein äusserst lukratives Angebot unterbreiten.

Ob der Verein damit Chancen hat, ist allerdings fraglich. Kane fühlt sich in München mit seiner Familie sehr wohl. Es soll Gespräche über eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus geben. Ein Saudi-Wechsel scheint einzig aus finanziellen Gründen attraktiv. Wenn überhaupt würde der Engländer wohl eher auf die Insel zurückkehren.