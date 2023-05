Entscheidung gefallen: João Cancelo verlässt den FC Bayern

Es zeichnete sich bereits ab, laut den Transferexperten Fabrizio Romano und Florian Plettenberg steht es nun auch fest: João Cancelo wird den FC Bayern verlassen. Der deutsche Rekordmeister macht demnach keinen Gebrauch von der Kaufoption. Für 70 Millionen Euro hätten die Münchner den Aussenbahnspieler von Manchester City in Folge der Ausleihe übernehmen können.

Understand Manchester City are ready to sell João Cancelo this summer. He will return from Bayern, €70m buy option won’t be triggered. 🚨🔵 #MCFC

Arsenal appreciate Cancelo, he’s one of the names in the list #AFC

Barça have genuine interest since January but… depends on FFP. pic.twitter.com/xzeHi171Ds

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2023