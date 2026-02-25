Entscheidung um Manuel Neuer fällt kurzfristig

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 25 Februar, 2026 17:35
Noch ist offen, ob Kapitän Manuel Neuer dem FC Bayern am kommenden Wochenende im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund zur Verfügung steht.

Laut «kicker» wird erst am Freitag entschieden, ob der 39-Jährige die Partie tags darauf bestreiten kann. Neuer hatte sich beim 3:0-Auswärtssieg in Bremen am 14. Februar einen Muskelfaserriss zugezogen. Zunächst wurde sein Einsatz gegen den BVB ausgeschlossen, nun verläuft die Genesung aber offenbar ziemlich gut. Er trainiert bereits wieder auf dem Platz und auch einigermassen intensiv, wie Bilder aus dieser Woche zeigen.

Sollte der Stammkeeper am Samstag dennoch nicht zur Verfügung stehen, käme erneut Jonas Urbig zum Handkuss. Der 22-Jährige hat Neuer zuletzt bereits vertreten.

