Honest Ahanor

Die Bayern jagen 17-jähriges Abwehrtalent von Atalanta

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 Januar, 2026 10:41
Der erst 17-jährige Nigerianer Honest Ahanor von Serie A-Klub Atalanta hat es dem FC Bayern angetan.

Der Youngster wechselte erst im vergangenen Sommer für bereits 17 Mio. Euro vom FC Genua nach Bergamo. Dort hat er sich inzwischen sowohl in der Serie A wie auch in der Champions League einen Stammplatz erobert. Ahanor wurde in Italien geboren, verfügt aber über die nigerianische Staatsbürgerschaft.

Neben diversen Topklubs aus der Serie A blickt laut «Sky» auch der FC Bayern auf das Abwehrtalent. Ahanor ist kein reiner Verteidiger: Er verfügt über Fähigkeiten, die ihn auch im Mittelfeld oder auf dem Flügel agieren lassen können. Die Dynamik und auch seine gute Ballbehandlung und Ballsicherheit sprechen für ihn.

Aktuell geniesst beim FC Bayern weiterhin die geplante Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano höchste Priorität. Der Name Ahanor steht aber auf der Liste. Klar ist, dass für den Jungstar bereits eine hohe Ablöse jenseits von 30 oder 40 Mio. Euro notwendig sein wird.

