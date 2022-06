FC Bayern buhlt – jetzt spricht Sadio Mane

Der FC Bayern will sich unbedingt mit Sadio Mane verstärken, der inzwischen als der Toptransferkandidat des Münchner Edelklubs gilt. Nun meldet sich der Superstar des FC Liverpool zu Wort.

Sadio Mane ist während einer Medienrunde zum Interesse des FC Bayern und einem möglichen Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt befragt worden. Bei seinem Statement muss man nicht zwischen den Zeilen lesen, um zu wissen, was demnächst passieren wird.

“Wie jeder andere bin auch ich in den sozialen Medien unterwegs und sehe die Kommentare”, sagte Mane vor dem Spiel in der Qualifikation für die Afrikameisterschaft gegen Benin (Samstag, 21 Uhr). “Ist es nicht so, dass zwischen 60 und 70 Prozent der Senegalesen wollen, dass ich Liverpool verlasse? Ich werde tun, was sie wollen. Wir werden es bald sehen. Wir haben es nicht eilig, denn wir werden es gemeinsam sehen. Die Zukunft wird es uns sagen.”

Er wird also tun, was die Social-Media-User von ihm verlangen – und den FC Liverpool mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Sommer verlassen. Das Ziel ist klar: der FC Bayern. Mane soll die Reds bereits über seinen Wechselwunsch informiert haben.

Jetzt müssen sich die verhandelnden Klubs nur noch auf eine Ablöse einigen. Der FC Bayern hat angeblich ein Angebot über fixe 30 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an variablen Zahlungen vorgelegt. Liverpool soll jedoch auf eine Ablösezahlung von 50 Millionen Euro beharren.

aoe 4 Juni, 2022 10:54