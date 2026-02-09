Die Bayern-Führung knüpft Kontakte zu den Vlahovic-Beratern

Der serbische Angreifer Dusan Vlahovic verfügt bei Juventus über einen im Sommer auslaufenden Kontrakt. Dies weckt Begehrlichkeiten bei vielen Klubs. Auch der FC Bayern mischt mit.

Die Münchner Verantwortlichen haben sich laut dem italienischen Fussballstreamer Damiano Er Faina beim Umfeld des 26-jährigen Angreifers gemeldet und ihr grundsätzliches Interesse an einem möglichen Engagement im Sommer deponiert. Die Personalie Vlahovic spielt beim deutschen Rekordmeister schon längere Zeit eine Rolle. Nun könnte die konkrete Phase bezüglich Transfergesprächen starten.

Der Angreifer hat sich bezüglich seiner Zukunft noch nicht entschieden. Auch eine Vertragsverlängerung bei Juventus ist noch möglich. Die Gehaltsforderungen des Nationalspielers sollen allerdings ziemlich hoch sein. Dies könnte indes auch bei den Bayern zu einem Problem werden.

Wegen einer Adduktorenverletzung fällt Vlahovic schon eine ganze Weile aus. Bis zu seiner Blessur bestritt er in dieser Saison 17 Pflichtspiele und erzielte dabei sechs Tore.