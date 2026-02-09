SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ist ein Thema

Die Bayern-Führung knüpft Kontakte zu den Vlahovic-Beratern

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 Februar, 2026 16:33
Die Bayern-Führung knüpft Kontakte zu den Vlahovic-Beratern

Der serbische Angreifer Dusan Vlahovic verfügt bei Juventus über einen im Sommer auslaufenden Kontrakt. Dies weckt Begehrlichkeiten bei vielen Klubs. Auch der FC Bayern mischt mit.

Die Münchner Verantwortlichen haben sich laut dem italienischen Fussballstreamer Damiano Er Faina beim Umfeld des 26-jährigen Angreifers gemeldet und ihr grundsätzliches Interesse an einem möglichen Engagement im Sommer deponiert. Die Personalie Vlahovic spielt beim deutschen Rekordmeister schon längere Zeit eine Rolle. Nun könnte die konkrete Phase bezüglich Transfergesprächen starten.

Der Angreifer hat sich bezüglich seiner Zukunft noch nicht entschieden. Auch eine Vertragsverlängerung bei Juventus ist noch möglich. Die Gehaltsforderungen des Nationalspielers sollen allerdings ziemlich hoch sein. Dies könnte indes auch bei den Bayern zu einem Problem werden.

Wegen einer Adduktorenverletzung fällt Vlahovic schon eine ganze Weile aus. Bis zu seiner Blessur bestritt er in dieser Saison 17 Pflichtspiele und erzielte dabei sechs Tore.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Ist ein Thema

Die Bayern-Führung knüpft Kontakte zu den Vlahovic-Beratern

9.02.2026 - 16:33
Manko ausgemacht

Die Bayern haben ihr Urteil über Fisnik Asllani gefällt

9.02.2026 - 15:11
Bis 2030

Upamecano vor langfristiger Verlängerung beim FC Bayern

9.02.2026 - 09:17
Grosse Nachfrage

Zukunft von Leon Goretzka offen: Klubs bringen sich in Stellung

8.02.2026 - 14:28
Max Eberl spricht

FC Bayern nimmt Stellung zu Gerüchten um HSV-Star Luka Vuskovic

7.02.2026 - 15:23
Gehts noch mal weiter?

FC Bayern legt Manuel Neuer neuen Vertrag vor

7.02.2026 - 10:29
Wieder im Training

Der FC Bayern gibt bei Harry Kane Entwarnung

6.02.2026 - 16:11
Marktwert explodiert

Die Bayern fordern bei Lennart Karl bereits dreistellige Millionensumme

6.02.2026 - 13:14
Bisseck im Fokus

Die Bayern-Defensive soll weiter verstärkt werden – mit Inter-Verteidiger

6.02.2026 - 09:51
Wechsel im Sommer

Der neue Klub von Bayern-Profi Raphaël Guerreiro könnte feststehen

6.02.2026 - 09:17