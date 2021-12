Der FC Bayern will US-Youngster Justin Che zurückholen

Innenverteidiger Justin Che könnte schon bald zum FC Bayern zurückkehren.

Der 18-jährige US-Verteidiger trainierte im Zuge der Kooperation mit dem FC Dallas bereits in diesem Frühling für den deutschen Rekordmeister und kam in acht Spielen für die zweite Mannschaft zum Zug. Im Sommer kehrte er wieder zu seinem Stammklub in die MLS zurück. Laut “MLSSoccer” sind die Münchner nun an einer festen Verpflichtung von Che interessiert.

Die Konkurrenz ist allerdings gross: Weitere Bundesliga-Klubs und auch Vereine aus der Premier League haben den Youngster ebenfalls im Blickfeld. Da er noch bis Ende 2023 an den FC Dallas gebunden ist, wird eine Ablöse fällig.

