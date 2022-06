Der FC Bayern hat einen klaren Plan mit Alexander Nübel

Alexander Nübel spielt in den Planungen des FC Bayern perspektivisch weiterhin eine wichtige Rolle.

Trotz Vertragsverlängerung mit Stammgoalie Manuel Neuer bis 2024 plant man an der Säbener Strasse weiterhin mit dem 25-Jährigen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic offenbar in der “Sport Bild” die Pläne mit ihm: “Wir können uns sehr gut vorstellen, seinen Vertrag zu verlängern. Wir werden mit Alex und seinem Berater alle Schritte in engem Austausch abstimmen und immer die beste Lösung für den FC Bayern und Alex suchen und finden.” Vorerst ist Nübel noch für eine weitere Saison an Monaco ausgeliehen. Der Keeper hat klargestellt, dass er sich beim deutschen Rekordmeister nicht mehr als Nummer 2 einreihen wird. Frühestens würde er demnach 2024 nach München zurückkehren.

psc 1 Juni, 2022 10:18