In den Lohnvorstellungen

Die Bayern und Konrad Laimer haben eine grosse Differenz

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 Februar, 2026 10:17
Die Vertragsgespräche zwischen Konrad Laimer und dem FC Bayern harzen: Die unterschiedlichen Salärvorstellungen erweisen sich als grosses Hindernis.

Laut «Bild»-Fussballchef Christian Falk ist die Differenz riesig. Laimer, der aktuell zwischen 8 und 9 Mio. Euro pro Jahr kassiert, will sein Salär auf rund 15 Mio. Euro anheben lassen. Diese Summe erachtet der 28-jährige Österreicher aufgrund seines Status in der Mannschaft und im Vergleich zur teaminternen Konkurrenz als gerechtfertigt. Tatsächlich hat sich Laimer auf der rechten Abwehrseite als erste Option durchgesetzt.

Sein aktuelles Arbeitspapier läuft bis 2027. Auch die Bayern sind grundsätzlich an einer Ausdehnung der Zusammenarbeit interessiert. Allerdings zu anderen Bezügen. Der Vertragspoker zieht sich wie zuletzt bei Dayot Upamecano und zuvor Alphonso Davies und Joshua Kimmich in die Länge.

