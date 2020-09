Der FC Bayern verleiht ein Supertalent in die Niederlande

Der FC Bayern verleiht seinen Flügelspieler Oliver Batista Meier für die kommende Saison an den niederländischen Erstligisten Heerenveen.

Der 19-Jährige soll in der Eredivisie Spielpraxis sammeln und dann gestärkt nach München zurückkehren. Dort steht Batista Meier noch bis 2023 unter Vertrag.

Heereveeens Sportlicher Leiter Gerry Hamstra sagt: “Oliver ist ein vielseitiger, technisch versierter Spieler mit Abschlussfähigkeiten, die unsere Auswahl verstärken. Er ist eine Nummer zehn, aber er ist auch auf den Aussenbahnen gut. Wir freuen uns, dass ein grosser Klub wie Bayern München ein Talent wie Oliver zu uns bringen will, damit er sich bei uns weiterentwickeln kann.”

Batista Meier deutscher U19-Nationalspieler und gilt als sehr grosses Talent. In der letzten Saison gab er sein Bundesliga-Debüt. Vorwiegend kam er aber in der U23 des FC Bayern oder in der U19 zum Einsatz.

psc 10 September, 2020 17:40