Die Bayern sind an Nationalspieler Malick Thiaw nicht interessiert

Nach der Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano ist Newcastle Uniteds deutscher Abwehrspieler Malick Thiaw beim FC Bayern kein Thema.

Laut «Bild»-Fussballchef beschäftigen sich die Klubbosse der Münchner zurzeit nicht wirklich mit dem 24-jährigen Innenverteidiger. Die Münchner sind mit ihren aktuellen Verteidigern (Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Hiroki Itō und Kim Min-jae) glücklich. Letzterer könnte den Klub im Sommer zwar verlassen, er würde dann aber sicherlich nicht durch Thiaw ersetzt werden.

Dies sind auch gute Neuigkeiten für Manchester United, wo der gross gewachsene Abwehrspieler sehr wohl eine Rolle spielen soll. Thiaw wechselte im vergangenen Sommer für 35 Mio. Euro von Milan auf die Insel. Ursprünglich ausgebildet wurde er bei Schalke 04.

In Newcastle soll er sich zurzeit sehr wohlfühlen. Ob ein Transfer in absehbarer Zeit für ihn überhaupt infrage kommt, ist fraglich. Sein Kontrakt läuft bis 2029.