Der FC Bayern angelt sich Nicolas Kühn

Der FC Bayern tätigt offenbar einen weiteren Neuzugang: Nicolas Kühn stösst von Ajax Amsterdam nach München.

Der 20-jährige Flügelstürmer wurde einst bei RB Leipzig ausgebildet und wechselte vor zwei Jahren in die Niederlande. Bei Ajax kommt Nicolas Kühn bislang in der zweiten Mannschaft zum Zug. In der laufenden Saison erzielte er in 17 Spielen drei Tore und zwei Assists. Laut “Sport 1” soll Nicolas Kühn nun bis Saisonende an den FC Bayern ausgeliehen werden. Dort ist er vorläufig ebenfalls für die zweite Mannschaft vorgesehen.

Bayerns Trainer der 2. Mannschaft, Sebastian Hoeness, kennt Kühn aus gemeinsamen Zeiten in Leipzig.

psc 20 Januar, 2020 09:32