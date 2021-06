Der FC Bayern hat den Nübel-Nachfolger gefunden

Beim FC Bayern könnte es in diesem Sommer tatsächlich zu einem Goaliewechsel kommen: Alexander Nübel steht vor dem Absprung in die Ligue 1. Der potentielle Ersatz heisst Stefan Ortega.

Der 28-Jährige steht bei Arminia Bielefeld noch bis 2022 unter Vertrag, verfügt aber über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 5 Mio. Euro. Nach Angaben des “kicker” könnte Ortega noch in diesem Sommer nach München wechseln. Dort würde der Noch-Bielefelder Alexander Nübel ersetzen, der sich im Hinblick auf die kommende Saison nach mehr Spielpraxis sehnt und nicht mehr länger im Schatten von Manuel Neuer stehen will. Mit der AS Monaco und OSC Lille gibt es zwei sehr konkrete Interessenten aus der französischen Topliga.

Die Bayern planen zwar langfristig mit Nübel und erachten ihn weiterhin als designierten Nachfolger von Neuer. Einer zwischenzeitlichen Leihe könnte der deutsche Rekordmeister nun aber zustimmen.

psc 7 Juni, 2021 11:53