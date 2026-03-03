So stehen die Bayern zum Liverpool-Interesse an Michael Olise

Stürmer Michael Olise ist einer der Spieler beim FC Bayern, die in jedem Spiel gesetzt sind, wenn sie denn fit sind. Der 24-jährige französische Nationalspieler wird in Liverpool als «Traumtransfer» betrachtet. In München nimmt man die Sache gelassen.

Gespräche über eine Verlängerung des bis 2029 laufenden Kontrakts finden zurzeit keine statt. Die Bayern sehen die Zeit dafür angesichts der noch über dreijährigen Restlaufzeit des aktuellen Kontrakts noch nicht gekommen, zumal andere Personalien dringender sind. Laut «Bild»-Fussballchef Christian Falk ist aber eines klar: Olise wird im Sommer unter keinen Umständen und für keinen Preis verkauft. Der deutsche Rekordmeister zählt zu den Käufer-Klubs, die ihre besten Spieler nicht einmal dann abgeben, wenn woanders viel Geld geboten wird.

In Liverpool würde sieht Olise laut «Sky»-Transferexperte Florian Plettenberg als idealen Nachfolger von Mohamed Salah. Allerdings ist ein Transfer zurzeit unrealistisch. Dem kann auch die Bayern-Klubleitung beipflichten. Olise wird nächste Saison sicherlich noch in München auflaufen. Im Laufe der kommenden Spielzeit könnten Vertragsgespräche dann durchaus aktuell werden. Von Seiten des Spielers gibt es keinerlei Anzeichen, dass er sich einen Klubwechsel wünscht. Eine Premier League-Rückkehr oder auch ein Wechsel nach Spanien könnten für ihn künftig ein Thema werden. Aber noch nicht jetzt.