Auch der FC Bayern schielt auf Flügelspieler Romain Faivre

Der französische Flügelstürmer Romain Faivre von Stade Brest weckt weiterhin grosse Begehrlichkeiten in der Bundesliga. Sogar der FC Bayern soll ein Auge auf ihn werfen.

Dies berichtet der italiensiche Transferexperte Gianluca di Marzio. Demnach bekunden die Münchner neben Gladbach und Bayer Leverkusen ebenfalls Interesse am 23-jährigen Linksfuss. Faivre zählt bei Ligue 1-Verein Stade Brest zu den Fixstartern und hat in dieser Saison in den ersten drei Ligaspielen bereits zwei Assists geliefert. Für eine Verpflichtung soll eine Ablöse in Höhe von rund 15 Mio. Euro nötig sein. Möglicherweise geschieht bis zum Ende der Transfer-Deadline am Dienstag noch etwas. Vertraglich ist er bis 2025 an Brest gebunden.

psc 26 August, 2021 09:16