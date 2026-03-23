Die Bayern statten Supertalent Daiber mit grossem Vertrag aus

Der FC Bayern bindet sein 19-jähriges Mittelfeldtalent David Santos Daiber langfristig.

Der Youngster, der in dieser Saison schon zwei Teileinsätze in der Bundesliga bestritten hat, unterzeichnet beim deutschen Rekordmeister seinen ersten Profivertrag, der bis 2030 läuft. Daiber läuft bereits seit seinem 10. Lebensjahr für den deutschen Rekordmeister auf und hat sämtliche Nachwuchsstufen durchlaufen. Zuletzt wurde er behutsam ans Profiteam herangeführt. Er kommt im Mittelfeldzentrum zum Einsatz.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund sagt zum Vertrag: «Es freut uns immer, wenn ein Spieler wie David beim FC Bayern Profi wird, der als ganz junges Talent zum Verein gekommen ist. Er ist ein spielintelligenter, ballsicherer und extrem zuverlässiger Mittelfeldspieler, der durch das regelmässige Training mit den Profis in den vergangenen Monaten noch einmal einen grossen Entwicklungssprung gemacht hat. Wir trauen ihm viel zu.»

Daiber ist auch amtierender portugiesischer Nachwuchsnationalspieler.