SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bis 2030

Die Bayern statten Supertalent Daiber mit grossem Vertrag aus

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 März, 2026 14:46
Die Bayern statten Supertalent Daiber mit grossem Vertrag aus

Der FC Bayern bindet sein 19-jähriges Mittelfeldtalent David Santos Daiber langfristig.

Der Youngster, der in dieser Saison schon zwei Teileinsätze in der Bundesliga bestritten hat, unterzeichnet beim deutschen Rekordmeister seinen ersten Profivertrag, der bis 2030 läuft. Daiber läuft bereits seit seinem 10. Lebensjahr für den deutschen Rekordmeister auf und hat sämtliche Nachwuchsstufen durchlaufen. Zuletzt wurde er behutsam ans Profiteam herangeführt. Er kommt im Mittelfeldzentrum zum Einsatz.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund sagt zum Vertrag: «Es freut uns immer, wenn ein Spieler wie David beim FC Bayern Profi wird, der als ganz junges Talent zum Verein gekommen ist. Er ist ein spielintelligenter, ballsicherer und extrem zuverlässiger Mittelfeldspieler, der durch das regelmässige Training mit den Profis in den vergangenen Monaten noch einmal einen grossen Entwicklungssprung gemacht hat. Wir trauen ihm viel zu.»

Daiber ist auch amtierender portugiesischer Nachwuchsnationalspieler.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
Mehr entdecken
Bis 2030

Die Bayern statten Supertalent Daiber mit grossem Vertrag aus

23.03.2026 - 14:46
Erblin Osmani

Der Kosovo krallt sich wohl ein grosses Bayern-Talent

23.03.2026 - 14:38
Einzigartiger Look

Michael Olise rückt in Frankreich auf ganz spezielle Art und Weise ein

23.03.2026 - 12:51
Über 160 Millionen Euro

Real Madrid jagt Olise – Bayern hat klare Schmerzgrenze

22.03.2026 - 15:50
Jetzt bei Arsenal

David Raya stand kurz vor Wechsel zum FC Bayern

21.03.2026 - 09:58
Wegen Bryan Zaragoza

Die AS Roma muss den Bayern vielleicht eine Strafe zahlen

20.03.2026 - 17:11
Stolze Summe

Real Madrid bestimmt die Höhe des Angebots für Michael Olise

20.03.2026 - 15:29
Überraschung

Der FC Bayern ist plötzlich offen für Verkauf von Alphonso Davies

20.03.2026 - 13:49
Givairo Read

Der FC Bayern führt erste Gespräche mit dem Sommer-Wunschkandidaten

19.03.2026 - 15:34
Verletzung

Real-Schock: Thibaut Courtois verpasst beide Spiele gegen die Bayern

19.03.2026 - 13:28