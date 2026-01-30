Barça sticht die Bayern bei ägyptischem Supertalent aus

Der FC Barcelona macht das Rennen um das ägyptische Sturmtalent Hamza Abdelkarim und sticht dabei hochkarätige Konkurrenz aus.

Nach Angaben von Transferexperte Fabrizio Romano haben sich die Katalanen mit Al Ahly final über die Ablösemodalitäten geeinigt. Abdelkarim wird demnach zunächst nach Barcelona ausgeliehen, im Sommer besteht eine Kaufoption. Zunächst ist der 18-Jährige für die zweite Mannschaft eingeplant.

Barça sticht bei seinem Werben unter anderem den FC Bayern aus. Auch die Münchner haben sich intensiv mit der Personalie beschäftigt. Zuletzt glänzte Abdelkarim Ende des vergangenen jahres an der U17-WM. Unter anderem spielte er auch gegen die Schweiz.