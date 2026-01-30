SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Transfer geglückt

Barça sticht die Bayern bei ägyptischem Supertalent aus

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 Januar, 2026 11:04
Barça sticht die Bayern bei ägyptischem Supertalent aus

Der FC Barcelona macht das Rennen um das ägyptische Sturmtalent Hamza Abdelkarim und sticht dabei hochkarätige Konkurrenz aus.

Nach Angaben von Transferexperte Fabrizio Romano haben sich die Katalanen mit Al Ahly final über die Ablösemodalitäten geeinigt. Abdelkarim wird demnach zunächst nach Barcelona ausgeliehen, im Sommer besteht eine Kaufoption. Zunächst ist der 18-Jährige für die zweite Mannschaft eingeplant.

Barça sticht bei seinem Werben unter anderem den FC Bayern aus. Auch die Münchner haben sich intensiv mit der Personalie beschäftigt. Zuletzt glänzte Abdelkarim Ende des vergangenen jahres an der U17-WM. Unter anderem spielte er auch gegen die Schweiz.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Baldiges Aus

Leon Goretzka hat eine Botschaft für die Bayern-Fans

30.01.2026 - 11:38
Transfer geglückt

Barça sticht die Bayern bei ägyptischem Supertalent aus

30.01.2026 - 11:04
Verbleib in München

Leon Goretzka hat sich endgültig entschieden

30.01.2026 - 10:18
Rückkehr auf die Insel?

Englischer Topklub wagt Last Minute-Versuch bei Serge Gnabry

30.01.2026 - 09:16
Entscheidung

Die Upamecano-Deadline ist bereits am Wochenende

29.01.2026 - 21:06
Honest Ahanor

Die Bayern jagen 17-jähriges Abwehrtalent von Atalanta

29.01.2026 - 10:41
Grosses Interesse

Leon Goretzka entscheidet in nächsten 24h über Atlético-Offerte

28.01.2026 - 18:28
Klares Signal

Jonathan Tah möchte unbedingt weiterhin mit Upamecano zusammenspielen

28.01.2026 - 13:58
Für Verhandlungen

Der Atlético-Sportdirektor reist wegen Leon Goretzka nach München

27.01.2026 - 14:13
Entscheidung gefordert

Die Bayern setzen Dayot Upamecano jetzt doch eine Deadline

27.01.2026 - 11:56