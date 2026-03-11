Dem FC Bayern gehen die Torhüter aus – Jonas Urbig hat Sehstörungen

Beim FC Bayern gibt es personelle Probleme im Tor: Nach dem Ausfall von Manuel Neuer wegen muskulären Problemen steht vorderhand auch sein Backup Jonas Urbig nicht zur Verfügung.

Der 22-jährige Torhüter ist beim 6:1-Sieg bei Atalanta in der Nachspielzeit mit Nikola Krstovic zusammengeprallt und klagte im Anschluss über Sehprobleme. Er musste sogar ins Krankenhaus gebracht werden. Trainer Vincent Kompany bestätigte im Anschluss an die Partie die Verletzung von Urbig.

Voraussichtlich wird dieser am Samstag im Bundesliga-Spiel gegen Leverkusen ebenso ausfallen wie Neuer. Somit wird Routinier Sven Ulreich (37) zum Zug kommen.