SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Verletzt ausgewechselt

Dem FC Bayern gehen die Torhüter aus – Jonas Urbig hat Sehstörungen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 März, 2026 10:23
Dem FC Bayern gehen die Torhüter aus – Jonas Urbig hat Sehstörungen

Beim FC Bayern gibt es personelle Probleme im Tor: Nach dem Ausfall von Manuel Neuer wegen muskulären Problemen steht vorderhand auch sein Backup Jonas Urbig nicht zur Verfügung.

Der 22-jährige Torhüter ist beim 6:1-Sieg bei Atalanta in der Nachspielzeit mit Nikola Krstovic zusammengeprallt und klagte im Anschluss über Sehprobleme. Er musste sogar ins Krankenhaus gebracht werden. Trainer Vincent Kompany bestätigte im Anschluss an die Partie die Verletzung von Urbig.

Voraussichtlich wird dieser am Samstag im Bundesliga-Spiel gegen Leverkusen ebenso ausfallen wie Neuer. Somit wird Routinier Sven Ulreich (37) zum Zug kommen.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Pause nötig

Jamal Musiala hat wieder Probleme mit dem Sprunggelenk

11.03.2026 - 17:33
Kennen sich aus Nationalteam

Leon Goretzka & Julian Brandt könnten zum gleichen Klub wechseln

11.03.2026 - 17:10
Zusätzliche Sperren?

Die UEFA könnte Olise & Kimmich nach Trickserei mit Gelben Karten bestrafen

11.03.2026 - 12:20
Zurzeit andere Ziel

Michael Olise macht erstmals eine Ansage zum Ballon d’Or

11.03.2026 - 10:55
Verletzt ausgewechselt

Dem FC Bayern gehen die Torhüter aus – Jonas Urbig hat Sehstörungen

11.03.2026 - 10:23
Grosse Bemühungen

Bayern-Plan bei Givairo Read: Die Zuversicht steigt

10.03.2026 - 17:51
Noch mehr Geld

Die Bayern könnten bei Harry Kane noch einmal nachlegen

10.03.2026 - 16:04
Keinr rasche Entscheidung

Interessenten müssen sich bei Leon Goretzka lange gedulden

9.03.2026 - 14:31
16-jähriger Torhüter

Die Bayern holen gegen Atalanta schon wieder einen neuen Spieler in den Kader

9.03.2026 - 12:03
Aus dem Ausland

Leon Goretzka kann sich vor Anfragen kaum retten

8.03.2026 - 14:54