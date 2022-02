Der FC Bayern verkauft Sturmtalent Nemanja Motika nach Serbien

Flügelstürmer Nemanja Motika verlässt den FC Bayern und wechselt in seine serbische Heimat zu Roter Stern Belgrad.

Der Transfer des 18-Jährigen findet sofort statt. Motika besass bei den Münchnern eigentlich noch über einen Vertrag bis Juni 2023. Er kam in dieser Saison zu 24 Ligaspielen in der zweiten Mannschaft und erzielte dabei 15 Tore. Nun nimmt er eine neue Herausforderung an: “Nemanja hat sich die letzten Jahre bei uns gut entwickelt und in dieser Saison viele Tore in der Regionalliga Bayern geschossen. Roter Stern kam nun mit einem Angebot für ihn auf uns zu, das er aus sportlichen Gründen unbedingt annehmen wollte”, sagt Bayerns Campusleiter Jochen Sauer.

Motika, der sowohl die deutsche als auch die serbische Staatsbürgerschaft besitzt, lief zuletzt regelmässig für die serbische U19-Nationalmannschaft auf. In Belgrad kann er nun weiter auf sich aufmerksam machen.

#FCBAmateure-Angreifer Nemanja #Motika verlässt den @FCBayern und schließt sich dem serbischen Erstligisten FK Roter Stern Belgrad an.

Danke für viereinhalb Jahre im roten Trikot, Nene! 🔴⚪ 📰 Alle Infos 👉 https://t.co/vAOUzMajjt#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/2IfQeygmp4 — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) February 2, 2022

❗Nemanja Motika u Zvezdi❗ Polaznik škole minhenskog Bajerna Nemanja Motika, rođen 2003. godine, novi je fudbaler Crvene zvezde! Omladinski reprezentativac Srbije, koji je potpisao četvorogodišnji ugovor, zadužio je dres sa brojem 17. Nemanja, dobro došao! 🔴⚪#fkcz pic.twitter.com/JC4htWwpjF — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) February 2, 2022

