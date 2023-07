Die Bayern verlängern mit Nachwuchsleiter Jochen Sauer

Der FC Bayern verlängert die Zusammenarbeit mit Jochen Sauer, der als Leiter der Nachwuchsabteilung fungiert.

Der 50-Jährige ist in der jetzigen Funktion bereits seit 2017 tätig und bleibt beim deutschen Rekordmeister. "Die Talententwicklung bei einem internationalen Spitzenverein wie dem FC Bayern ist eine grosse Herausforderung, der wir uns alle gerne stellen. Es ist wichtig, immer wieder neue, kreative Wege zu finden, um unsere hohen sportlichen Ambitionen Schritt für Schritt zu realisieren. Ich freue mich, dass ich weiterhin meinen Teil dazu beitragen werde. Mein Dank geht an unseren Vorstand für das Vertrauen – und vor allem an unser Team am FC Bayern Campus, das jeden Tag alles gibt, um die Talente bestmöglich für den Profibereich des FC Bayern auszubilden", sagt Sauer.

Der #FCBayern und Jochen #Sauer haben ihren Vertrag verlängert. 🤝 Der 50-Jährige zeichnet seit der Gründung des #FCBayernCampus im Sommer 2017 für die Ausbildung der Talente des FCB verantwortlich. Alle Informationen 👉 https://t.co/itFwCjVT2c#MiaSanMia pic.twitter.com/QdGdUWFTeq — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) July 5, 2023

psc 5 Juli, 2023 15:58