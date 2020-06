FC Bayern verliert U19-Captain Daniliuc

Dass Hansi Flick in der Vergangenheit den eigenen Nachwuchs beim FC Bayer implementierte, konnte Flavius Daniliuc offenbar nicht überzeugen. Der U19-Captain verlässt den Münchner Nachwuchs und schliesst sich dem OGC Nizza an.

Nach fünfeinhalb Jahren quittiert Flavius Daniliuc (19) wohl noch in dieser Woche seinen Dienst beim FC Bayern. Der Zeitung “Nice-Matin” zufolge hat es der gebürtige Wiener abgelehnt, einen Profivertrag an der Säbener Strasse zu unterzeichnen und wechselt stattdessen zum OGC Nizza.

Dort soll der Österreicher mit Wurzeln in Rumänien bereits die medizinischen Untersuchungen absolviert haben und in Bälde einen langfristig datierten Vertrag paraphieren. Daniliuc wechselte im Januar 2015 aus dem Nachwuchs von Real Madrid in die bayrische Landeshaupstadt.

Bei den Bayern durchlief er seitdem sämtliche Altersstufen, die U19 führte Daniliuc diese Saison als Captain aufs Feld. Im Sommer vergangenen Jahres debütierte er ausserdem für die zweite Mannschaft des FCB in der 3. Liga.

aoe 15 Juni, 2020 11:51