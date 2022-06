Diese Summe fordert der FC Bayern für Chris Richards

Beim FC Bayern könnten weitere Abgänge kurz bevorstehen. Chris Richards und Malik Tillmann sind entsprechende Kandidaten.

US-Nationalspieler Chris Richards war zuletzt gleich zweimal an die TSG Hoffenheim ausgeliehen. Die Kraichgauer soll nun Interesse an einer Festverpflichtung bekunden. Laut “Sport 1” fordert der FC Bayern für den 22-jährigen Innenverteidiger rund 15 Mio. Euro Ablöse. Mit Crystal Palace und dem FC Southampton zeigen auch zwei Vereine aus der Premier League Interesse am Verteidiger.

Vor einer Ausleihe steht derweil Offensivtalent Malik Tillmann. Die Berater sollen daran arbeiten, einen Klub für den 20-Jährigen zu finden. Sowohl Klubs aus dem In- wie auch Ausland kommen infrage. Auch Tillmann läuft neuerdings für die US-Nationalmannschaft auf.

psc 16 Juni, 2022 16:13