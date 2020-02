Hansi Flick weckt Interesse bei anderen Klubs

Der FC Bayern zögert weiterhin mit einer Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Hansi Flick. Derweil weckt der 54-Jährige auch Begehrlichkeiten bei anderen Klubs.

Laut “Sport Bild” haben mehrere Vereine Interesse am amtierenden Bayern-Trainer und könnten sich ein Engagement ab Sommer vorstellen. Hansi Flick selbst betonte zuletzt, dass er gerne in München weitermachen würde: “Mir macht es Spaß. Alles andere liegt nicht in meinen Händen.”

Gleichzeitig soll er allerdings auch ein wenig verärgert darüber sein, dass die Verantwortlichen um Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic erst im Sommer über seine Zukunft befinden wollen.

Nichtsdestotrotz spricht viel für eine Weiterbeschäftigung Flicks. In München sieht man derzeit auch nicht wirkliche Alternativen. Einzig die Namen Thomas Tuchel (PSG) und Erik ten Hag (Ajax) werden zurzeit als mögliche Alternativen gehandelt.

psc 19 Februar, 2020 10:42