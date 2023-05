Insider zur Kahn-Debatte: «Bayern sucht anderen Kandidaten»

Seit Wochen halten sich Gerüchte, wonach der FC Bayern Vorstandsboss Oliver Kahn zum Saisonende absägen könnte. Jan Age Fjörtoft, der die Spekulationen ins Rollen brachte, glaubt weiterhin an eine Trennung.

Am 30. Mai findet die Aufsichtsratssitzung beim FC Bayern statt. Und im Rahmen dieser Zusammenkunft könnte das Aus von Oliver Kahn als CEO der Münchner besiegelt werden. Am Sonntag sagte Jan Age Fjörtoft, einst Bundesliga-Profi und heute TV-Experte, beim «Sport1-Doppelpass»: «Wir vergessen, was Oliver Kahn ist. Er ist CEO von einer der grössten deutschen Marken. Nur weil er mal ein guter Torwart war, heisst das nicht, dass Kahn auch ein guter CEO ist. Bei BMW wird auch keiner Boss, weil er gut BMW fahren kann.»

Der Norweger war der Erste, der nach dem Champions-League-Aus des FC Bayern gegen Manchester City twitterte, dass es «eine Frage der Zeit» sei, bis Kahn gehen muss. Fjörtoft sagte nun: «Ich weiss nicht, ob Kahn bei Bayern bleibt oder nicht, aber ich weiss, dass Bayern einen anderen Kandidaten sucht. Und das kann man dann interpretieren, wie man will. Ich bin kein untersuchender Journalist, aber ich rede mit wahnsinnig vielen Menschen.» Doch bislang scheinen die Münchner den idealen Kandidaten noch nicht gefunden zu haben. So berichtete Fjörtoft kürzlich, dass der FC Bayern Präsident Herbert Hainer vorübergehend als Interims-CEO firmieren lassen könnte.

adk 14 Mai, 2023 14:35