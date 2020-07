Ivan Rakitic stärkt Manuel Neuer den Rücken

Der kroatische Nationalspieler Ivan Rakitic steht seinem Ex-Teamkollegen Manuel Neuer nach einem umstrittenen Urlaubsvideo zur Seite.

Auf einem Video, das am Sonntag unter anderem von “Bild” veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie der Bayern-Goalie im Urlaub in Kroatien das Lied “Lijepa li si” (Du bist schön) singt. Dies sorgte für grosses Aufsehen, stammt der Song doch von Marko Perkovic, dem Sänger der dem Rechtsextremismus nahe stehenden Band Thompson. Bei “Sport 1” bezieht nun Ivan Rakitic Stellung und sieht im Verhalten von Manuel Neuer kein Problem: “Das Lied hat damit nichts zu tun und Manu auch nicht. In dem Video singen sie über die Liebe zu Kroatien. Man sieht, wie wohl sich Manu fühlt. Mich haben hunderte von Leuten angerufen und mir erzählt, wie dankbar sie sind, dass er da ist. Es ist schade, was daraus jetzt gemacht wird. Manu hat doch nichts gemacht. Er fühlt sich wohl bei uns und er bringt die Kroaten näher zusammen.”

Neuer weilte zusammen mit seinem Goalietrainer und Kumpel Toni Tapalovic an der dalmatinischen Küste in Kroatien. Nicht zum ersten Mal, wie Rakitic versichert: “Manu ist in Kroatien wie einer von uns. Wir sind unheimlich stolz, dass er immer wieder nach Kroatien kommt und sich bei uns so wohl fühlt. Er war für mich auf Schalke wie ein älterer Bruder.”

psc 13 Juli, 2020 15:28