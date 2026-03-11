SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Pause nötig

Jamal Musiala hat wieder Probleme mit dem Sprunggelenk

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 März, 2026 17:33
Jamal Musiala hat wieder Probleme mit dem Sprunggelenk

Der FC Bayern muss vorläufig auf Jamal Musiala verzichten. Der 23-Jährige hat Probleme mit dem linken Sprunggelenk, an dem er sich letzten Sommer schwer verletzt hat.

Der Offensivspieler wurde beim 6:1-Sieg in der Champions League bei Atalanta zur Pause eingewechselt. Im Laufe des Spiels klagte er aber über Schmerzen und verliess den Platz angeschlagen wieder. Musiala muss sich nun erst einmal schonen. Wie lange diese Pause ausfällt, steht noch nicht fest und wurde von den Bayern auch nicht kommuniziert.

Medienberichten zufolge wird er die Partie gegen Bayer Leverkusen am Samstag aber definitiv verpassen. Das Comeback nach seiner schweren Verletzung an der Klub-WM im vergangenen Jahr gab Musiala Mitte Januar.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Pause nötig

Jamal Musiala hat wieder Probleme mit dem Sprunggelenk

11.03.2026 - 17:33
Kennen sich aus Nationalteam

Leon Goretzka & Julian Brandt könnten zum gleichen Klub wechseln

11.03.2026 - 17:10
Zusätzliche Sperren?

Die UEFA könnte Olise & Kimmich nach Trickserei mit Gelben Karten bestrafen

11.03.2026 - 12:20
Zurzeit andere Ziel

Michael Olise macht erstmals eine Ansage zum Ballon d’Or

11.03.2026 - 10:55
Verletzt ausgewechselt

Dem FC Bayern gehen die Torhüter aus – Jonas Urbig hat Sehstörungen

11.03.2026 - 10:23
Grosse Bemühungen

Bayern-Plan bei Givairo Read: Die Zuversicht steigt

10.03.2026 - 17:51
Noch mehr Geld

Die Bayern könnten bei Harry Kane noch einmal nachlegen

10.03.2026 - 16:04
Keinr rasche Entscheidung

Interessenten müssen sich bei Leon Goretzka lange gedulden

9.03.2026 - 14:31
16-jähriger Torhüter

Die Bayern holen gegen Atalanta schon wieder einen neuen Spieler in den Kader

9.03.2026 - 12:03
Aus dem Ausland

Leon Goretzka kann sich vor Anfragen kaum retten

8.03.2026 - 14:54