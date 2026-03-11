Jamal Musiala hat wieder Probleme mit dem Sprunggelenk

Der FC Bayern muss vorläufig auf Jamal Musiala verzichten. Der 23-Jährige hat Probleme mit dem linken Sprunggelenk, an dem er sich letzten Sommer schwer verletzt hat.

Der Offensivspieler wurde beim 6:1-Sieg in der Champions League bei Atalanta zur Pause eingewechselt. Im Laufe des Spiels klagte er aber über Schmerzen und verliess den Platz angeschlagen wieder. Musiala muss sich nun erst einmal schonen. Wie lange diese Pause ausfällt, steht noch nicht fest und wurde von den Bayern auch nicht kommuniziert.

Medienberichten zufolge wird er die Partie gegen Bayer Leverkusen am Samstag aber definitiv verpassen. Das Comeback nach seiner schweren Verletzung an der Klub-WM im vergangenen Jahr gab Musiala Mitte Januar.