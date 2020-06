Das sagt Javi Martinez über seine Zukunftsplanung

Bayern-Profi Javi Martinez erhält zwar viel Lob von seinem Trainer Hansi Flick, ist bei diesem allerdings nicht erste Wahl. Jetzt spricht der Spanier über seine Zukunft.

Grundsätzlich ist der 31-Jährige noch für eine weitere Saison an den deutschen Rekordmeister gebunden. Ob er dieses letzte Vertragsjahr tatsächlich bestreitet, ist allerdings offen. Der Defensivstratege hat noch keinen definitiven Beschluss gefasst. “Ich bin offen für alles, was mich sportlich und persönlich erfüllt”, sagt er in der “Marca”.

Interesse an ihm gibt es aus der Heimat durchaus. So würde Ex-Klub Athletic Bilbao den einstigen 40 Mio. Euro-Transfer mit Handkuss zurücknehmen. Auch andere La Liga-Klubs interessieren sich für seine Dienste. Erst einmal will Martinez mit seinem Verein die aktuelle Saison erfolgreich abschliessen. Aufgrund von anstehenden englischen Wochen winken ihm nun auch Einsätze.

psc 5 Juni, 2020 17:05