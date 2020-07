Kehrtwende: Liverpool wendet sich von Thiago ab

Der FC Liverpool galt als heisser Anwärter auf einen Transfer von Bayern-Star Thiago. Zu einem Transfer des spanischen Spielmachers zu den Reds wird es aber nicht kommen.

Nach Angaben von “ESPN” wird sich Liverpool zumindest in diesem Sommer nicht um Thiago bemühen. Der frisch gebackene englische Meister plant in der anstehenden Transferperiode aufgrund der Coronakrise gar keine signifikanten Einkäufe. Stattdessen soll das bestehende Team mehr oder weniger in der gegebenen Konfiguration zusammenbleiben. Grosse Ausgaben für Neuzugänge sind nicht geplant.

Einzig falls ein Topspieler Liverpool verlässt, könnte noch einmal Bewegung in die Planungen kommen. Dann könnte auch Thiago wieder zu einem Thema werden, falls er noch verfügbar ist. Der 29-Jährige passt aber nicht wirklich ins Beuteschema der Reds, die bei Einkäufen zurzeit eher auf jüngere und entwicklungsfähige Spieler setzen.

psc 10 Juli, 2020 16:04