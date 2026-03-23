Der Kosovo krallt sich wohl ein grosses Bayern-Talent

Der kosovarische Fussballverband ist drauf und dran, das 16-jährige Mittelfeldtalent Erblin Osmani für seine Nationalmannschaften zu gewinnen.

Wie kosovarische Medien bestätigen, laufen intensive Gespräche zwischen den Verbandbossen und dem Umfeld des Youngsters. Osmani ist in Deutschland aufgewachsen und verfügt auch über den entsprechenden Pass. Aufgrund seiner Wurzeln ist er aber auch für den Kosovo spielberechtigt.

Und es sieht ganz danach aus, dass der Linksfuss einen Nationenwechsel vollzieht. Bislang lief er auf Stufe U16 und U17 für die DFB-Junioren auf, nun könnte der defensive Mittelfeldspieler aber demnächst den angesprochenen Wechsel vollziehen.

Klubtechnisch ist Osmani seit 2017 für die Bayern-Jugend im Einsatz. Auf diese Saison hin wurde er zunächst in die U17 integriert. Er hat aber inzwischen auch schon Spiele für die U19 bestritten. Letzten Samstag kam er beim 4:0-Sieg gegen Union Berlin sogar zu seiner Bundesliga-Premiere. Mitte Mai feiert das Zukunftsversprechen den 17. Geburtstag.