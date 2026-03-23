SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Erblin Osmani

Der Kosovo krallt sich wohl ein grosses Bayern-Talent

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 März, 2026 14:38
Der Kosovo krallt sich wohl ein grosses Bayern-Talent

Der kosovarische Fussballverband ist drauf und dran, das 16-jährige Mittelfeldtalent Erblin Osmani für seine Nationalmannschaften zu gewinnen.

Wie kosovarische Medien bestätigen, laufen intensive Gespräche zwischen den Verbandbossen und dem Umfeld des Youngsters. Osmani ist in Deutschland aufgewachsen und verfügt auch über den entsprechenden Pass. Aufgrund seiner Wurzeln ist er aber auch für den Kosovo spielberechtigt.

Und es sieht ganz danach aus, dass der Linksfuss einen Nationenwechsel vollzieht. Bislang lief er auf Stufe U16 und U17 für die DFB-Junioren auf, nun könnte der defensive Mittelfeldspieler aber demnächst den angesprochenen Wechsel vollziehen.

Klubtechnisch ist Osmani seit 2017 für die Bayern-Jugend im Einsatz. Auf diese Saison hin wurde er zunächst in die U17 integriert. Er hat aber inzwischen auch schon Spiele für die U19 bestritten. Letzten Samstag kam er beim 4:0-Sieg gegen Union Berlin sogar zu seiner Bundesliga-Premiere. Mitte Mai feiert das Zukunftsversprechen den 17. Geburtstag.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
Mehr entdecken
Bis 2030

Die Bayern statten Supertalent Daiber mit grossem Vertrag aus

23.03.2026 - 14:46
Erblin Osmani

Der Kosovo krallt sich wohl ein grosses Bayern-Talent

23.03.2026 - 14:38
Einzigartiger Look

Michael Olise rückt in Frankreich auf ganz spezielle Art und Weise ein

23.03.2026 - 12:51
Über 160 Millionen Euro

Real Madrid jagt Olise – Bayern hat klare Schmerzgrenze

22.03.2026 - 15:50
Jetzt bei Arsenal

David Raya stand kurz vor Wechsel zum FC Bayern

21.03.2026 - 09:58
Wegen Bryan Zaragoza

Die AS Roma muss den Bayern vielleicht eine Strafe zahlen

20.03.2026 - 17:11
Stolze Summe

Real Madrid bestimmt die Höhe des Angebots für Michael Olise

20.03.2026 - 15:29
Überraschung

Der FC Bayern ist plötzlich offen für Verkauf von Alphonso Davies

20.03.2026 - 13:49
Givairo Read

Der FC Bayern führt erste Gespräche mit dem Sommer-Wunschkandidaten

19.03.2026 - 15:34
Verletzung

Real-Schock: Thibaut Courtois verpasst beide Spiele gegen die Bayern

19.03.2026 - 13:28