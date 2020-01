Leroy Sané zweifelt an Bayern-Wechsel

Der teilweise schon sicher geglaubte Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern im Sommer könnte in dieser Form platzen – wegen des 24-Jährigen selbst.

Wie die “Bild” und die “Welt” berichten, grübelt der deutsche Natinoalspieler darüber, ob ein Wechsel nach München der richtige Schritt ist. Am Dienstag konnte Leroy Sané bei Manchester City erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren, sein Comeback steht bevor. In dieser Saison wird der Flügelstürmer definitiv noch für die Citizens auflaufen – und vielleicht auch in der nächsten.

Vertraglich ist der deutsche Natinoalspieler noch bis 2021 an den noch amtierenden englischen Meister gebunden. Trainer Pep Guardiola macht keinen Hehl daraus, dass er auch in Zukunft auf die Dienste von Sané zählen möchte.

Vielleicht kann er es. Der jüngst vorgenommene Beraterwechsel macht einen Transfer zu den Bayern noch komplizierter, zumal die Münchner nun wieder mit einem neuen Beraterteam verhandeln müssen. Dies soll Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sauer aufstossen. Im vergangenen Sommer erzielte man bereits eine Einigung, der Wechsel platzte dann wegen des Kreuzbandrisses von Sané, von dem sich dieser nun fast komplett erholt hat.

psc 28 Januar, 2020 22:16